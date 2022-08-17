Фінансові новини
- |
- 17.08.22
- |
- 02:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина хоче цієї зими розпочати імпорт СПГ через власні термінали
23:08 16.08.2022 |
Уряд Німеччини уклав угоду з компаніями Uniper і RWE щодо імпорту зрідженого природного газу через два нових плавучих термінали для скрапленого газу, які планується запустити взимку.
Про це повідомляє Bloomberg.
Відповідний меморандум підписав міністр економіки Німеччини Роберт Габек з компаніями Uniper SE і RWE Supply & Trading GmbH, які керуватимуть плавучими терміналами в Брунсбюттелі та Вільґельмсгафені для тимчасового постачання СПГ. Дві компанії також об'єднаються з EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG і VNG AG для придбання скрапленого газу.
Розбудова достатньої інфраструктури має важливе значення для Німеччини для збільшення імпорту газу на тлі російського газового шантажу та скорочення поставок через "Північний потік". Скраплений газ, який наразі імпортується з усього світу від США до Катару допоміг Європі зменшити свою залежність від РФ та заповнювати сховища для підготовки до зими.
Німеччина зможе отримувати газ на зиму через нові термінали, сказав Габек. За його словами, країна веде переговори про постачання з Катару. Наразі Німеччина не має власних потужностей для імпорту і досі залежала від сусідніх країн, щоб купувати скраплений газ.
Проте європейські термінали працюють майже на максимальній потужності після припинення російських поставок до країн регіону. Тож у травні Німеччина підписала контракти на оренду чотирьох плавучих терміналів для імпорту СПГ у партнерстві з німецькими комунальними підприємствами.
За даними RWE, термінал у Брунсбюттелі планується запустити до кінця року. Будівництво терміналу Вільґельмсгафен розпочато, і очікується, що він буде введений в експлуатацію цієї зими, повідомляє Uniper.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР продовжила «податкову амністію» на півроку - депутат
|Нардеп від Слуги народу Безугла поскаржилася в СБУ на волонтерів
|Кабмін передав держпідприємство «Спецтехноекспорт» в управління ГУР Міноборони
|Українські дипломати влаштували ДТП в Австрії. МЗС розпочало розслідування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Німеччина ще не готова визнати Палестину - Шольц
|Німеччина хоче цієї зими розпочати імпорт СПГ через власні термінали
|Німеччина продовжить термін роботи трьох останніх атомних електростанцій – WSJ
|США здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III
|Шольц відповів, чи може Україна застосовувати західну зброю для ударів по Криму
|Kobzon Airlines: У Росії визнали «канібалізацію» літаків
Бізнес
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери
|Греція видала США «містера Біткоїна»: росіянину інкримінують відмивання грошей