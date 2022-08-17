Німеччина хоче цієї зими розпочати імпорт СПГ через власні термінали

Уряд Німеччини уклав угоду з компаніями Uniper і RWE щодо імпорту зрідженого природного газу через два нових плавучих термінали для скрапленого газу, які планується запустити взимку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідний меморандум підписав міністр економіки Німеччини Роберт Габек з компаніями Uniper SE і RWE Supply & Trading GmbH, які керуватимуть плавучими терміналами в Брунсбюттелі та Вільґельмсгафені для тимчасового постачання СПГ. Дві компанії також об'єднаються з EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG і VNG AG для придбання скрапленого газу.

Розбудова достатньої інфраструктури має важливе значення для Німеччини для збільшення імпорту газу на тлі російського газового шантажу та скорочення поставок через "Північний потік". Скраплений газ, який наразі імпортується з усього світу від США до Катару допоміг Європі зменшити свою залежність від РФ та заповнювати сховища для підготовки до зими.

Німеччина зможе отримувати газ на зиму через нові термінали, сказав Габек. За його словами, країна веде переговори про постачання з Катару. Наразі Німеччина не має власних потужностей для імпорту і досі залежала від сусідніх країн, щоб купувати скраплений газ.

Проте європейські термінали працюють майже на максимальній потужності після припинення російських поставок до країн регіону. Тож у травні Німеччина підписала контракти на оренду чотирьох плавучих терміналів для імпорту СПГ у партнерстві з німецькими комунальними підприємствами.

За даними RWE, термінал у Брунсбюттелі планується запустити до кінця року. Будівництво терміналу Вільґельмсгафен розпочато, і очікується, що він буде введений в експлуатацію цієї зими, повідомляє Uniper.