Фінансові новини
- |
- 17.08.22
- |
- 02:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина продовжить термін роботи трьох останніх атомних електростанцій – WSJ
23:04 16.08.2022 |
Німеччина планує відкласти закриття останніх трьох атомних електростанцій країни, оскільки країна готується до ймовірного дефіциту енергії цієї зими в умовах російського газового шантажу.
Про це пише Wall Street Journal з посиланням на трьох високопоставлених урядовців.
Рішення ще має бути офіційно ухвалене кабінетом канцлера Німеччини Олафа Шольца після опублікування результатів оцінки енергетичних потреб Німеччини, яка буде завершена в найближчі тижні. Також, ймовірно, що рішення потребуватиме голосування в парламенті. За даними джерел WSJ, деякі деталі досі на етапі обговорення.
Хоча офіційне рішення може бути прийнято через кілька тижнів, уряд вважає, що виконано дві ключові умови, які дозволяють тимчасово продовжити термін служби трьох станцій, які наразі очікують закриття 31 грудня. По-перше, Німеччина зіткнулася з ймовірним дефіцитом газу, а продовження роботи реакторів не викликає занепокоєння щодо безпеки.
"Реактори безпечні до 31 грудня, і, очевидно, вони залишатимуться безпечними й після 31 грудня", - зауважив топ-чиновник у окментарі виданню.
Відтермінування відмови від атомної енергетики не є панацеєю від ризику нестачі електроенергії в країні взимку. Німеччині передусім бракує газу, який переважно використовується для опалення та виробництва.
Проте, дозволивши електростанціям, на які разом припадає близько 6% виробництва електроенергії в країні, залишатися в мережі, Берлін позбавить себе від необхідності замінювати їх на газові або вугільні електростанції.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР продовжила «податкову амністію» на півроку - депутат
|Нардеп від Слуги народу Безугла поскаржилася в СБУ на волонтерів
|Кабмін передав держпідприємство «Спецтехноекспорт» в управління ГУР Міноборони
|Українські дипломати влаштували ДТП в Австрії. МЗС розпочало розслідування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Німеччина ще не готова визнати Палестину - Шольц
|Німеччина хоче цієї зими розпочати імпорт СПГ через власні термінали
|Німеччина продовжить термін роботи трьох останніх атомних електростанцій – WSJ
|США здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III
|Шольц відповів, чи може Україна застосовувати західну зброю для ударів по Криму
|Kobzon Airlines: У Росії визнали «канібалізацію» літаків
Бізнес
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери
|Греція видала США «містера Біткоїна»: росіянину інкримінують відмивання грошей