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АНАЛІТИКА

Німеччина продовжить термін роботи трьох останніх атомних електростанцій – WSJ

 

Німеччина планує відкласти закриття останніх трьох атомних електростанцій країни, оскільки країна готується до ймовірного дефіциту енергії цієї зими в умовах російського газового шантажу.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на трьох високопоставлених урядовців.

Рішення ще має бути офіційно ухвалене кабінетом канцлера Німеччини Олафа Шольца після опублікування результатів оцінки енергетичних потреб Німеччини, яка буде завершена в найближчі тижні. Також, ймовірно, що рішення потребуватиме голосування в парламенті. За даними джерел WSJ, деякі деталі досі на етапі обговорення.

Хоча офіційне рішення може бути прийнято через кілька тижнів, уряд вважає, що виконано дві ключові умови, які дозволяють тимчасово продовжити термін служби трьох станцій, які наразі очікують закриття 31 грудня. По-перше, Німеччина зіткнулася з ймовірним дефіцитом газу, а продовження роботи реакторів не викликає занепокоєння щодо безпеки.

"Реактори безпечні до 31 грудня, і, очевидно, вони залишатимуться безпечними й після 31 грудня", - зауважив топ-чиновник у окментарі виданню.

Відтермінування відмови від атомної енергетики не є панацеєю від ризику нестачі електроенергії в країні взимку. Німеччині передусім бракує газу, який переважно використовується для опалення та виробництва.

Проте, дозволивши електростанціям, на які разом припадає близько 6% виробництва електроенергії в країні, залишатися в мережі, Берлін позбавить себе від необхідності замінювати їх на газові або вугільні електростанції.
За матеріалами: Економічна правда
 

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