США здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб продемонструвати готовність своїх ядерних сил.

Про це повідомило командування глобальних ударів Повітряних сил США, пише "Європейська правда".

Міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III запустили з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії, щоб "продемонструвати готовність ядерних сил США і забезпечити впевненість у смертоносності та ефективності ядерного стримування", йдеться у повідомленні.

У ВПС США зазначили, що цей тестовий запуск є частиною звичайних і періодичних заходів, спрямованих на демонстрацію того, що засоби ядерного стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними та ефективними для стримування загроз XXI століття та заспокоєння союзників.

"Такі випробування раніше відбувалися понад 300 разів, і це випробування не є результатом поточних світових подій", - йдеться у повідомленні.