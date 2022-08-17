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АНАЛІТИКА

Kobzon Airlines: У Росії визнали «канібалізацію» літаків

 

Російський міністр промисловості Денис Мантуров назвав "канібалізацію" літаків, тобто розбирання їх на запчастини для ремонту інших лайнерів, світовою практикою.

"Переставляння [деталей] - це вигадка не нашої російської авіації, яка експлуатує техніку. Це світова практика для того, щоб забезпечити ритмічність обслуговування та експлуатації літаків. Поки запчастина приходить, якщо є можливість використовувати - не хочу слово канібалізм - але з іншого літального апарату для того, щоб забезпечити виконання оперативно рейсів, то така практика завжди мала місце", - цитує Мантурова агентство "Інтерфакс".

Він вважає, що російські авіакомпанії "просто звикли" використовувати іноземну техніку, яка тепер виявилась недоступною через санкції.

"Звичайно, ніхто не припускав, що будуть ухвалені ззовні рішення щодо заборони на використання іноземної продукції, яку нам так сильно пропонували, якщо не сказати слово "нав'язували", всі ці 30 років", - заявив міністр.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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