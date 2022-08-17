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АНАЛІТИКА

Постачання нафти з росії в Азію впало до мінімальних показників з березня — Bloomberg

 

Постачання нафти з Росії в Азію продовжують опускатися нижче за показники 2 млн барелів на день, що стало мінімальним із березня значенням. Про це повідомляє Bloomberg.

Морський експорт за тиждень скоротився до 3,24 млн барелів на день. Продажі нафти в Азію вже опустилися нижче відм 1,75 млн барелів на день, тоді як у квітні й травні цей показник був не менше ніж 2,1 млн барелів на день.

За даними агентства, продаж нафти в Європу також скоротився, і зараз цей показник перебуває на рівні 1,32 млн барелів на добу (б/д). При цьому до повномасштабної війни, розв'язаної росією на території України, це значення стабільно було вищим за 1,85 млн барелів на добу. Загалом сумарні потоки сирої нафти з росії скоротилися більш ніж на 800 тис. барелів на добу, тобто впали на 22%.

Аналітики Bloomberg підрахували, що щотижневий прибуток росії від продажу нафти впав на $42 млн і тепер становить $145 млн. Такий рівень доходів виявився мінімальним за останні півтора місяця.

12 серпня Business Insider повідомив, що таємничий торговець із Китаю заплатив $376 млн за танкери, які мають перевезти нафту з росії. За даними видання, всі судна віком від 15 років і не потрапляють під чартер більшості традиційних нафтових компаній, тобто вони з'явилися за допомогою звичного фінансування. Йдеться про те, що невідомий покупець оплачував усе готівкою.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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