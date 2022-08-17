Фінансові новини
- |
- 17.08.22
- |
- 02:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Постачання нафти з росії в Азію впало до мінімальних показників з березня — Bloomberg
16:40 16.08.2022 |
Постачання нафти з Росії в Азію продовжують опускатися нижче за показники 2 млн барелів на день, що стало мінімальним із березня значенням. Про це повідомляє Bloomberg.
Морський експорт за тиждень скоротився до 3,24 млн барелів на день. Продажі нафти в Азію вже опустилися нижче відм 1,75 млн барелів на день, тоді як у квітні й травні цей показник був не менше ніж 2,1 млн барелів на день.
За даними агентства, продаж нафти в Європу також скоротився, і зараз цей показник перебуває на рівні 1,32 млн барелів на добу (б/д). При цьому до повномасштабної війни, розв'язаної росією на території України, це значення стабільно було вищим за 1,85 млн барелів на добу. Загалом сумарні потоки сирої нафти з росії скоротилися більш ніж на 800 тис. барелів на добу, тобто впали на 22%.
Аналітики Bloomberg підрахували, що щотижневий прибуток росії від продажу нафти впав на $42 млн і тепер становить $145 млн. Такий рівень доходів виявився мінімальним за останні півтора місяця.
12 серпня Business Insider повідомив, що таємничий торговець із Китаю заплатив $376 млн за танкери, які мають перевезти нафту з росії. За даними видання, всі судна віком від 15 років і не потрапляють під чартер більшості традиційних нафтових компаній, тобто вони з'явилися за допомогою звичного фінансування. Йдеться про те, що невідомий покупець оплачував усе готівкою.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР продовжила «податкову амністію» на півроку - депутат
|Нардеп від Слуги народу Безугла поскаржилася в СБУ на волонтерів
|Кабмін передав держпідприємство «Спецтехноекспорт» в управління ГУР Міноборони
|Українські дипломати влаштували ДТП в Австрії. МЗС розпочало розслідування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Німеччина ще не готова визнати Палестину - Шольц
|Німеччина хоче цієї зими розпочати імпорт СПГ через власні термінали
|Німеччина продовжить термін роботи трьох останніх атомних електростанцій – WSJ
|США здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III
|Шольц відповів, чи може Україна застосовувати західну зброю для ударів по Криму
|Kobzon Airlines: У Росії визнали «канібалізацію» літаків
Бізнес
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери
|Греція видала США «містера Біткоїна»: росіянину інкримінують відмивання грошей