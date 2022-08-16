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Henkel виставив на продаж активи у Росії й Білорусі
12:22 16.08.2022 |
Німецький виробник косметики й побутової хімії Henkel виставив на продаж свої активи у Росії й Білорусі. Про це повідомляється у квартальному звіті компанії.
Henkel оцінює свої втрати від виходу з цих ринків у 184 млн євро, з них 88 млн євро - це збитки ділової репутації. Решта збитків припадають на основні засоби концерну (земельні ділянки, заводи, обладнання), товарні знаки й інтелектуальну власність.
Газета "Вєдомості" пише, що серед потенційних покупців експерти називають російську компанію "Техноніколь", а також китайський і турецький бізнес.
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