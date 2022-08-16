Путін заявив, що російська зброя ґрунтується на нових фізичних принципах

Президент росії Путін заявив, що російська високоточна, а також заснована на нових фізичних принципах зброя випереджає іноземні аналоги на роки та десятиліття і значно перевершує їх за тактико-технічними характеристиками.

Путін: "Особливий інтерес становлять перспективні зразки та системи, які орієнтовані на майбутнє та визначатимуть завтрашній день збройних сил. Йдеться про високоточну зброю та робототехніку, про бойові комплекси, засновані на нових фізичних принципах. Багато що з цього на роки, а, можливо, на десятиліття випереджають зарубіжні аналоги, а за тактико-технічними характеристиками значно перевершують їх.

Росія щиро дорожить історично міцними дружніми, по-справжньому довірчими зв'язками з державами Латинської Америки, Азії, Африки, готова запропонувати партнерам та союзникам найсучасніші види озброєнь - від стрілецької до бронетехніки та артилерії, бойової авіації та безпілотних літальних апаратів".

