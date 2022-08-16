Канада заморозила російських коштів і майна на $320 мільйонів

У рамках економічних санкцій проти рф за порушення суверенітету України у Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (близько 320 млн дол США).

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, яка контролює дотримання санкцій.

"З 24 лютого до 9 серпня у Канаді загалом було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено транзакцій на 290,7 млн дол, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно росії", - заявили правоохоронці.

У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.

Минулого разу дані стосовно канадських санкцій проти рф було оприлюднено у червні. Відтоді загальна вартість замороженого майна й коштів зросла всього на 1 млн дол, хоча перелік підсанкційних осіб був суттєво розширений.

Нагадаємо: з початку незаконної анексії росією Криму Канада запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України. Більш як 1150 з них потрапили під канадські санкції після 24 лютого.