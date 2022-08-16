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АНАЛІТИКА

Іран направив відповідь на пропозиції ЄС щодо відновлення ядерної угоди

 

Влада Ірану направила Євросоюзу (ЄС) відповідь на пропозиції щодо відновлення ядерної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Зміст послання невідомий.

Стверджується, що відповідь передана верховному представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю, який на початку серпня представив учасникам переговорів свій проєкт угоди з відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Тегеран, як повідомляється, чекає відповідь від Брюсселя протягом двох днів.

Раніше глава ядерного агентства Ірану Махаммад Есламі заявив, що вони мають технічні можливості для створення ядерної зброї.

Водночас вказав, що такого завдання немає на порядку денному. Чиновник також додав, що між Іраном і МАГАТЕ налагоджено конструктивну співпрацю, "яка діє без збоїв". До слова, поки невідомо, який ядерний потенціал Ірану.

Нагадаємо, в США пригрозили Ірану, щоб не допустити створення Тегераном ядерної зброї.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран, ЄС
 

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