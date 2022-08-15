Шотландія першою у світі скасує плату за тампони та прокладки

У Шотландії набирає чинності закон, який зобов'язує державні та освітні установи безплатно надавати жінкам тампони та прокладки під час менструації. Це перша подібна реалізована загальнонаціональна програма у світі. Уряд Шотландії з 2017 року вклав у неї понад 27 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 32 мільйони євро).

Влада обіцяє, що по всій країні відкриють понад тисячу пунктів із безплатними засобами жіночої гігієни. Їх можна знайти через спеціальний застосунок "PickupMyPeriod".

Секретарка із соціальної справедливості уряду Шотландії Шона Робісон прокоментувала нововведення: "Забезпечення вільного доступу до засобів особистої жіночої гігієни є фундаментально важливим для підтримки рівності та почуття власної гідності людини, воно усуває фінансові бар'єри".

Безкоштовні засоби жіночої гігієни в інших країнах

Ставлення до жіночих гігієнічних засобів змінюється не лише у Шотландії. У 2021 році у Франції студенткам вирішили безплатно надати прокладки та тампони, встановивши автомати з ними у кампусах та гуртожитках. Аналогічні програми нині реалізовують у Новій Зеландії та Каліфорнії (США).

У Німеччині цю тему також обговорюють. У 2019 році Бундестаг відреагував на петицію, що зібрала на всесвітній платформі для петицій Change.org понад 200 тисяч підписів, і знизив ставку ПДВ на жіночі гігієнічні засоби, завдяки чому вони відчутно подешевшали. Наступна петиція активісток руху за права жінок, розміщена на тій же платформі, вимагала від влади країни наслідувати приклад Шотландії і зробити подібні засоби безплатними. Ця петиція також зібрала десятки тисяч підписів.