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АНАЛІТИКА

У Латвії готують проєкт закону щодо обмеження використання російської мови

 

У Мін'юсті Латвії повідомили, що готують проєкт закону щодо обмеження використання російської мови на роботі та у громадських місцях.

Як повідомляє Delfi, про це заявив міністр юстиції Яніс Борданс, пише "Європейська правда".

За його словами, закон щодо обмеження двомовності передбачатиме обмеження використання російської на робочому місці та у громадських місцях.

Міністр нагадав, що на референдумі 2012 року майже 75% громадян висловилися проти використання російської мови як другої державної.

"Довготривалі наслідки русифікації виявляються у тому, що закріпилася практика одночасного використання латвійської та російської мови у повсякденному спілкуванні, закладах надання послуг, на робочому місці... Практика така, що латвійці мають знати російську мову у багатьох ситуаціях. Цього не можна допускати, окрім певних випадків, які будуть перераховані у законі. Але суспільство має знати, що латвійська мова має використовуватися у ділових відносинах та для спілкування на робочому місці", - пояснив Яніс Борданс.

За його словами, проєкт ближчим часом обговорять члени коаліції і після погодження позицій його можуть внести у Сейм.

Потенційно це може означати вилучення російської мови як додаткової до латвійської у різноманітних сервісах та обмеження на вимогу знання російської в описі вакансій.

"Наприкад, якщо роботодавець наймає 50 працівників і вимагає, щоб принаймні частина знали й використовували мову, яка не є офіційною мовою у ЄС, чи вказує, що знання російської буде перевагою - це потрібно буде обгрунтувати", - зазначив міністр.

 

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