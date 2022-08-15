США звинуватили Індію в поставках палива з російської нафти

Сполучені Штати Америки (США) звинуватили Індію в тому, що вона поставила паливо, приховуючи російське походження нафти, з якої воно було зроблено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами заступника керуючого Резервного банку Індії Майкла Патра, Мінфін США повідомив, що індійське судно забрало нафту з російського танкера у відкритому морі та доставило її в порт в Гуджараті. Після цього її переробили, а паливо відправили до США.

"Перероблений продукт повернули на цей корабель, і він відправився в плавання без пункту призначення. Вже у морі він отримав пункт призначення і відправився в Нью-Йорк", - зазначив Патра.

Reuters зазначає, що посольство США в Нью-Делі відмовилося давати коментарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Індія вдвічі збільшила закупівлю російської нафти на тлі майбутнього європейського ембарго. До цього індійські компанії зазвичай купували нафту з інших країн.