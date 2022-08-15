Фінансові новини
- |
- 15.08.22
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США звинуватили Індію в поставках палива з російської нафти
09:40 15.08.2022 |
Сполучені Штати Америки (США) звинуватили Індію в тому, що вона поставила паливо, приховуючи російське походження нафти, з якої воно було зроблено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами заступника керуючого Резервного банку Індії Майкла Патра, Мінфін США повідомив, що індійське судно забрало нафту з російського танкера у відкритому морі та доставило її в порт в Гуджараті. Після цього її переробили, а паливо відправили до США.
"Перероблений продукт повернули на цей корабель, і він відправився в плавання без пункту призначення. Вже у морі він отримав пункт призначення і відправився в Нью-Йорк", - зазначив Патра.
Reuters зазначає, що посольство США в Нью-Делі відмовилося давати коментарі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Індія вдвічі збільшила закупівлю російської нафти на тлі майбутнього європейського ембарго. До цього індійські компанії зазвичай купували нафту з інших країн.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін передав держпідприємство «Спецтехноекспорт» в управління ГУР Міноборони
|Українські дипломати влаштували ДТП в Австрії. МЗС розпочало розслідування
|Вогонь по своїх. Кому має дякувати Кремль за недовіру між нашими політиками та військовими
|Журналіст Портников знайшов «прослушку» у квартирі у Львові, де проживає з початку війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На Волл-стріт відновили торгівлю російським боргом, – Reuters
|Шотландія першою у світі скасує плату за тампони та прокладки
|У Латвії готують проєкт закону щодо обмеження використання російської мови
|США звинуватили Індію в поставках палива з російської нафти
|Україна отримала від Словаччини перші гаубиці Zuzana
|Німеччина заарештувала 10 російських літаків через санкції
Бізнес
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери
|Греція видала США «містера Біткоїна»: росіянину інкримінують відмивання грошей
|Blue Origin виконала шостий суборбітальний політ із космічними туристами
|Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker