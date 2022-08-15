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АНАЛІТИКА

Німеччина заарештувала 10 російських літаків через санкції

 

Десять російських літаків заблоковані в німецьких аеропортах через санкції, введені урядом ФРН після 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Літаки не можуть покинути країну через санкції. ФРН закрила своє небо для російської авіації 27 лютого, через три дні після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Серед заблокованих літаків-три Ан - 124 "Руслан", припаркованих в Лейпцигу, в Кельні-Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 і Boeing 737, у Франкфурті - Хані-Boeing 747, в Баден - Бадені-Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-135bj Legacy 600 і Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS. У Мюнхені застряг Airbus A320.

Нагадаємо, в червні набули чинності санкції проти трьох великих російських банків - Ощадбанку, Россельхозбанку і Московського кредитного банку. Вони були відключені від системи SWIFT.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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