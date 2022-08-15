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АНАЛІТИКА

Трасс випереджає свого суперника за посаду прем'єра Британії на 22%

 

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс на 22 відсоткові пункти випереджає свого суперника Ріші Сунака у боротьбі за посаду прем'єр-міністра.

Про це свідчить опитування членів Консервативної партії, проведене Opinium Research, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Серед вибірки із 450 членів партії, які вирішили, як вони голосуватимуть на поточних виборах керівництва, Трасс набрала 61%, а колишній міністр фінансів Сунак - 39%.

Приблизно 200 тисяч членів правлячих консерваторів голосують за заміну прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Загальний розмір вибірки, включаючи тих, хто не висловив перевагу у голосуванні, становив 570 осіб. Менше третини з них, 29%, заявили, що вже проголосували, і ще 47% заявили, що ухвалили рішення. Лише 19% заявили, що можуть змінити свою думку.

Голосування за лідерство проводиться поштою, а переможця має бути оголошено 5 вересня.

Опитування показує, що трьома основними причинами підтримки Трасс були неприязнь до Сунака, відчуття, що вона заслуговує на більшу довіру, і те, що вона залишилася вірною Джонсону. Як відомо, відставка Сунака сприяла падінню уряду Джонсона.

Прихильники Сунака заявили, що він краще розуміється на економіці і є найкомпетентнішим чи найрозумнішим із двох кандидатів.

Опитування такожпоказало "ностальгію за Джонсоном" серед членів партії, 63% воліли б, щоб Джонсон залишився при владі, а не Трасс. Перевага Джонсона над Сунаком ще сильніша - 68%.

На початку виборів нового лідера Консервативної партії більш популярним кандидатом був Сунак, але останні опитування показали, що Трасс користується більшою популярністю серед рядових консерваторів.
Ключові теги: Британія
 

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