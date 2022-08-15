Фінансові новини
- |
- 15.08.22
- |
- 08:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трасс випереджає свого суперника за посаду прем'єра Британії на 22%
08:26 15.08.2022 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс на 22 відсоткові пункти випереджає свого суперника Ріші Сунака у боротьбі за посаду прем'єр-міністра.
Про це свідчить опитування членів Консервативної партії, проведене Opinium Research, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Серед вибірки із 450 членів партії, які вирішили, як вони голосуватимуть на поточних виборах керівництва, Трасс набрала 61%, а колишній міністр фінансів Сунак - 39%.
Приблизно 200 тисяч членів правлячих консерваторів голосують за заміну прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Загальний розмір вибірки, включаючи тих, хто не висловив перевагу у голосуванні, становив 570 осіб. Менше третини з них, 29%, заявили, що вже проголосували, і ще 47% заявили, що ухвалили рішення. Лише 19% заявили, що можуть змінити свою думку.
Голосування за лідерство проводиться поштою, а переможця має бути оголошено 5 вересня.
Опитування показує, що трьома основними причинами підтримки Трасс були неприязнь до Сунака, відчуття, що вона заслуговує на більшу довіру, і те, що вона залишилася вірною Джонсону. Як відомо, відставка Сунака сприяла падінню уряду Джонсона.
Прихильники Сунака заявили, що він краще розуміється на економіці і є найкомпетентнішим чи найрозумнішим із двох кандидатів.
Опитування такожпоказало "ностальгію за Джонсоном" серед членів партії, 63% воліли б, щоб Джонсон залишився при владі, а не Трасс. Перевага Джонсона над Сунаком ще сильніша - 68%.
На початку виборів нового лідера Консервативної партії більш популярним кандидатом був Сунак, але останні опитування показали, що Трасс користується більшою популярністю серед рядових консерваторів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Журналіст Портников знайшов «прослушку» у квартирі у Львові, де проживає з початку війни
|На конференції в Данії домовилися про понад €1,5 млрд допомоги Україні
|McDonald's оголосив про поетапне відновлення роботи в Україні
|Масова приватизація з 1 вересня - що саме піде з молотка?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина заарештувала 10 російських літаків через санкції
|Трасс випереджає свого суперника за посаду прем'єра Британії на 22%
|Швейцарія може приєднатися до плану ЄС зі скорочення використання газу
|Чисельність населення Землі перевищила 8 млрд, - Countrymeters
|Газосховища Німеччини заповнені вже на 75 відсотків
|Делегація Конгресу США знову прибула до Тайваню
Бізнес
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери
|Греція видала США «містера Біткоїна»: росіянину інкримінують відмивання грошей
|Blue Origin виконала шостий суборбітальний політ із космічними туристами
|Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker