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АНАЛІТИКА

Швейцарія може приєднатися до плану ЄС зі скорочення використання газу

 

Швейцарія може запобігти нестачі енергії, приєднавшись до плану Європейського союзу зі скорочення споживання газу на 15% цієї зими.

Про це заявила міністр енергетики Симонетта Соммаруга, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ситуація серйозна", - сказав Соммаруга, додавши, що заклик швейцарської комісії з електропостачання до домогосподарств запастися свічками на випадок відключення електроенергії цієї зими став "тривожним дзвінком для всіх".

Наприкінці червня швейцарський уряд виклав плани щодо усунення можливого браку природного газу цієї зими та заявив, що може вдатися до нормування, якщо інші заходи виявляться недостатніми.

Швейцарія, яка не має виходу до моря, отримує газ через сусідні країни ЄС і газ становить близько 15% її загального споживання енергії.

За даними уряду, близько 42% газу використовується для опалення житлових приміщень, а решта - у промисловості, сфері послуг та транспорті.

На запитання, чи має Швейцарія дотримуватися угоди ЄС, яка вимагає від усіх країн блоку добровільно скоротити споживання газу на 15% цієї зими, Соммаруга відповіла: "Це, безумовно, має сенс. Федеральна рада ухвалить рішення".
За матеріалами: Економічна правда
 

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