Газосховища Німеччини заповнені вже на 75 відсотків

Газосховища Німеччини заповнені уже на 75,43 відсотка, повідомили ввечері у суботу, 13 серпня, компанії-оператори. Згідно з ухваленим у травні регламентом ЄС про зберігання газу, позначки в 75 відсотків планувалося досягти до 1 вересня. За даними Асоціації німецьких операторів систем зберігання газу та водню INES, прискорити заповнення сховищ вдалося за рахунок зниження споживання газу влітку та збільшення обсягів імпорту блакитного палива з північно-західної Європи.

Регламент Євросоюзу передбачає, що німецькі сховища мають бути заповнені не менш ніж на 85 відсотків до 1 жовтня та не менш як на 95 відсотків - до 1 листопада. Однак, якщо нинішні темпи збережуться, цих цілей також вдасться досягти раніше. За планом ЄС, збільшені запаси газу мають дозволити компенсувати будь-які коливання газового ринку, аж до повного припинення постачання газу з Росії.

На тлі війни РФ проти України та запроваджених санкцій "Газпром" уже знизив обсяг експорту газу до європейських країн. Так, постачання по газогону "Північний потік" з 27 липня було скорочено до 20 відсотків від його пропускної потужності. "Газпром" пояснив це "ремонтними роботами". При цьому Росія збільшила постачання газопроводом "Трансгаз", що проходить через Україну і Словаччину.

Мета Євросоюзу - економія 15 відсотків газу

У рамках боротьби з енергетичною кризою Європейський Союз не лише заповнює газосховища. 9 серпня набув чинності надзвичайний план щодо скорочення споживання природного газу. Він передбачає, що усі країни ЄС добровільно скоротять споживання газу на 15 відсотків з початку серпня до березня 2023 року, порівняно із середнім споживанням за останні п'ять років у цей період.

За підрахунками Єврокомісії, таким чином країни Євросоюзу мають загалом заощадити 45 мільярдів кубометрів газу. Зокрема, Німеччині доведеться скоротити своє споживання газу приблизно на 10 мільярдів кубометрів, щоб досягти мети в 15 відсотків. Якщо цього зробити не вдасться, то на тлі широкомасштабного дефіциту постачання наступним кроком може стати запровадження обов'язкових цільових показників щодо зниження споживання газу по всьому ЄС.