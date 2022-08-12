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ФБР знайшла 11 пакетів секретних документів під час обшуків у Трампа – WSJ
22:53 12.08.2022 |
Агенти Федерального бюро розслідувань, які обшукали будинок 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в понеділок, вилучили 11 пакетів секретних документів, зокрема деякі з грифом "цілком таємно".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.
Зазначається, що під час обшуків у резиденції Трампа були вилучені близько 20 ящиків із речами, підшивки фотографій, рукописна записка, указ про помилування його соратника Роджера Стоуна і профайл "президента Франції".
У переліку вилучених речей, із яким ознайомилося WSJ, згадані пакети документів: чотири - з грифом "цілком таємно", три - з грифом "таємно" і ще три - конфіденційні. Більш детальної інформації про зміст документів у переліку немає.
Адвокати Трампа стверджують, що він використав свої повноваження, щоб розсекретити матеріали перед тим, як піти з посади президента. Попри це, існує законодавство, яке визначає процес зберігання навіть розсекречених документів.
Нагадаємо, агенти ФБР обшукали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді в рамках розслідування щодо вилучення ним секретних документів з Білого дому.
Трамп стверджує, що вже ухвалив рішення брати участь у президентських виборах 2024 року, але поки не знає, коли саме оголосить про початок кампанії.
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