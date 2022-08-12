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Вибухи на російській авіабазі в Саках спричинили відмови туристів від відпочинку в окупованому Криму
11:22 12.08.2022 |
Після вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці, поблизу міста Саки, в окупованому Криму кількість скасувань на відпочинок у районі зросла у 5 разів.
Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на дані сервісу пошуку та бронювання готелів та квартир Tvil.ru.
Так, 9-10 серпня кількість скасувань на відпочинок у Сакському районі зросла у п'ять разів - з 12% до 58%, у Євпаторії - вдвічі, до 18%. У решті міст анексованого Криму відсоток скасування бронювань туристами зберігся в межах нормальних коливань.
Загалом у Криму турбізнес може втратити після вибухів до 5% потоку, прогнозує Асоціація туроператорів РФ.
Як повідомив гендиректор мережі "Мій автопрокат" Дмитро Матвєєв, одразу після вибухів 9 серпня різко знизилася частка бронювання прокатних автомобілів у Криму - майже до нуля. За даними трекерів, частина клієнтів перемістилася із західної частини Криму на південь та ближче до центру.
Також утворилися величезні затори перед Кримським мостом. Матвєєв каже, що паніка тривала недовго, наразі ситуація трохи стабілізувалася, і замовлення відновилися.
Водночас гендиректор туроператора "Дельфін" Сергій Ромашкін зазначив, що на 5% знизилася кількість нових бронювань до Криму (порівняно з 8 серпня). При цьому він не може сказати, чи пов'язано це з вибухами на військовому аеродромі.
Як повідомлялося, 9 серпня сталися вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці, біля міста Саки, в окупованому Криму. Міністерство оборони РФ заявило про "детонацію кількох авіаційних боєприпасів". Тоді як Міноборони України зазначили, що не можуть встановити причину займання, але нагадало про правила пожежної безпеки.
За даними британської розвідки, через ці вибухи російська армія втратила щонайменше вісім військових літаків.
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