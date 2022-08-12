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АНАЛІТИКА

Війна відкинула економіку рф на чотири роки – Bloomberg

 

Путінське вторгнення в Україну відкинуло російську економіку на чотири роки, спричинивши один з найтриваліших спадів у історії країни.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

ВВП у річному обчисленні скоротився на 4,7% згідно з середнім прогнозом дванадцяти аналітиків, опитаних медіаресурсом.

«Економіка втратить чотири роки зростання, повернувшись у другому кварталі поточного року до показників 2018-го. Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі, оскільки м'яка грошово-кредитна політика підтримуватиме попит. Водночас у 2023 році економіка втратить ще 2% через те, що заборона на енергоносії в Європі гальмуватиме експорт», - зазначив економіст Олександр Ісаков.

Міжнародні санкції вдарили по російській торгівлі й паралізували такі галузі, як автомобілебудування, водночас скоротилися витрати на споживання. Хоча економічний спад поки що не настільки стрімкий, як очікувалося, центральний банк прогнозує, що в найближчі квартали він посилиться.

«Криза розвивається по дуже плавній траєкторії, - сказав провідний фахівець з російської економіки Євген Суворов з банку «ЦентроКредит». - У кращому разі економіка сягне свого мінімуму до середини 2023 року».

Банк росії вжив заходів щодо стримування потрясінь на ринках, запровадивши обмеження на рух капіталу й різко підвищивши відсоткові ставки. Видобуток нафти відновлюється, а витрати домогосподарств демонструють ознаки стабілізації. Фіскальні стимули та заходи пом'якшення грошово-кредитної політики в останні місяці також почали діяти, послаблюючи вплив міжнародних санкцій.

Така реакція забезпечила м'яке падіння економіки. Економісти вважають, що скорочення виробництва за весь рік становитиме всього 3,5%.

Водночас банк росії прогнозує, що ВВП в поточному кварталі впаде на 7% і, можливо, ще більше в останньому. За його оцінками, у другому кварталі економіка скоротилася на 4,3%.

Згідно з прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, щомісячне зниження видобутку нафти розпочнеться в серпні й до початку наступного року нафтовидобуток у Росії знизиться приблизно на 20%.
Ключові теги: Росія
 

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