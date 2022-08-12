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Агенти ФБР шукали в будинку Трампа документи, пов'язані з ядерною зброєю, - WP
08:31 12.08.2022 |
Обшуки співробітників ФБР в маєтку екс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго були пов'язані з пошуком секретних документів, що стосуються ядерної зброї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За інформацією видання, рейд відомства підтверджує високу стурбованість влади країни з приводу секретних даних і ризику їх потрапляння в "чужі руки".
"Джерела не надали додаткових подробиць про те, яку інформацію шукали агенти ФБР, в тому числі стосувалося це ядерної зброї, що належить Сполученим Штатам або який-небудь іншій країні. Вони також не сказали, чи були такі документи виявлені в ході обшуку", - йдеться в матеріалі.
Як зазначає WP, матеріали про ядерну зброю є особливо конфіденційними і зазвичай доступні обмеженому колу держслужбовців.
Видання не виключає, що опублікування матеріалів про подібні озброєння США стало б подарунком для противників держави, які бажають розробити спосіб протидії цим системам.
Нагадаємо, вчора, 9 серпня, стало відомо про обшуки в будинку експрезидента США Дональда Трампа. За словами колишнього глави США, таким чином радикальні ліві демократи нібито заважають йому балотувався на пост президента у 2024 році.
Ще у квітні Міністерство юстиції США заявило про початок розслідування за фактом вивезення Трампом офіційних президентських документів в резиденцію.
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