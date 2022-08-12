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ФАО готова допомогти Україні з проєктами повоєнного відновлення довкілля
08:26 12.08.2022 |
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) готова допомогти Україні у проєктах з повоєнного відновлення довкілля.
Про це йшлося на зустрічі першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Гречаника та радниці міністра Тетяни Тимочко з керівником регіональної програми - заступником керівника регіонального офісу ФАО для Європи та Центральної Азії Раймундом Йеле.
Зокрема, вони обговорили проєкти, які наразі діють в Україні, та можливості реалізації спільних ініціатив із захисту довкілля.
"Через російську агресію Україна стикнулася з безпрецедентними викликами у сфері розвитку лісового господарства. Станом на зараз 20% лісових масивів знаходяться під окупацією. Тому, коли йдеться про підтримку лісової сфери, нас насамперед цікавить практична допомога відновлення лісів на звільнених територіях. Для цього у національному плані відновлення заплановане будівництво лісонасіннєвих центрів. Але ж усе це знову потребує додаткових коштів", - розповів Гречаник.
Він наголосив, що Міндовкіллю дуже важлива підтримка ФАО у відновленні лісового господарства, проведенні інвентаризації самосійних лісів та ревіталізації деградованих ландшафтів.
Йеле у свою чергу зазначив, що ФАО посилює можливості, аби допомагати Україні у такий складний час.
"Ми хочемо продовжити працювати в Україні. І Міндовкілля для нас є одним із ключових партнерів", - зауважив він.
Також вони обговорили проблему поводження з пластиком, який накопичується на території України внаслідок використання аграріями спеціальних рукавів для тимчасового зберігання зерна. Запланували детальніше обговорити шляхи вирішення цієї проблеми, зокрема, й потребу будівництва спеціального підприємства з переробки такого пластику.
Тимочко також звернула увагу на те, що в Україні є багато природних степових ділянок, які сильно постраждали від війни та потребують ревіталізації.
Йеле зі свого боку пообіцяв, що ФАО розгляне можливості підтримки довкіллєвих проєктів повоєнного відновлення України.
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