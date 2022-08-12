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Британія готова тренувати більше українських військових, ніж планувала – міністр оборони
23:36 11.08.2022 |
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у четвер за підсумками донорської конференції в Копенгагені заявив, що Лондог готовий забезпечити підготовку більшої кількості українських військових, ніж раніше планувалося.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Відповідаючи на питання, чи може Британія підготувати більше 10 тисяч українських військових, як це оголошувалось раніше, Воллес відповів: "Гадаю, тепер ми зобов'язані вийти за ці межі. Ми тренуватимемо більше і довше".
Окремо глава британського оборонного відомства наголосив, що дії міжнародної спільноти щодо допомоги Україні "все ще рухаються по висхідній траєкторії".
"Втоми від дій немає. Ми почали з базової ручної зброї та дискусій про те, чи не будуть тренування провокаційними. Минуло пів року, і ми обговорюємо, скільки гелікоптерів, літаків, GMLRS і HIMARS надала міжнародна спільнота", - зазначив він.
Раніше в четвер заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил Олексій Громов повідомив, що у Британії вже підготовлено 2400 військовослужбовців першої черги, триває підготовка ще 2400 військовослужбовців, а також заплановано відправити на навчання ще майже 5000 військових.
Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем'єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.
Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія і Норвегія.
У липні Борис Джонсон, який тимчасово залишається прем'єром Британії, відвідав навчання для українських військових та сам взяв участь у вправах.
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