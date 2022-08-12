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Нацбанк Румунії взяв на роботу астролога
23:26 11.08.2022 |
Відома в Румунії 64-річна астрологиня Мінерва (справжнє ім'я - Ґабріела Діма) отримала посаду в Національному банку країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HotNews.ro.
Про свою нову роботу "Мінерва" розповіла в подкасті музиканту Даміану Драґічі ще наприкінці липня.
"Зараз у мене виконавча посада, я працюю в Національному банку. На жаль, я більше не маю права гадати на кулі, але це нічого не означає, бо в мене все ще була ідея зробити подкаст", - розповіла вона.
У Національному банку Румунії підтвердили HotNews.ro, що астрологиня справді там працює "у відділі технічного обслуговування".
Мінерва - відома в Румунії астрологиня, яка, за її власними словами, почала займатися цим з 14-річного віку. За даними ЗМІ, Ґабріела Діма має дипломи з права, акторської майстерності та психології.
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