Нацбанк Румунії взяв на роботу астролога

Відома в Румунії 64-річна астрологиня Мінерва (справжнє ім'я - Ґабріела Діма) отримала посаду в Національному банку країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HotNews.ro.

Про свою нову роботу "Мінерва" розповіла в подкасті музиканту Даміану Драґічі ще наприкінці липня.

"Зараз у мене виконавча посада, я працюю в Національному банку. На жаль, я більше не маю права гадати на кулі, але це нічого не означає, бо в мене все ще була ідея зробити подкаст", - розповіла вона.

У Національному банку Румунії підтвердили HotNews.ro, що астрологиня справді там працює "у відділі технічного обслуговування".

Мінерва - відома в Румунії астрологиня, яка, за її власними словами, почала займатися цим з 14-річного віку. За даними ЗМІ, Ґабріела Діма має дипломи з права, акторської майстерності та психології.