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МЕА прогнозує зниження видобутку нафти в РФ на 20% одразу після ембарго ЄС
23:08 11.08.2022 |
За даними Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти в Росії скоротиться приблизно на 20% на початку наступного року, оскільки у грудні 2022-го набуде чинності ембарго ЄС.
Про це пише Bloomberg.
Поступове щомісячне зниження почнеться вже цього місяця, оскільки Росія скорочує переробку, і прискориться, коли набере чинності ембарго, йдеться в ринковому звіті МЕА.
Агентство очікує, що до початку 2023 року видобуток скоротиться на 2 мільйонів барелів на день, незважаючи на значне відновлення видобутку в останні місяці.
ЄС припинить більшість закупівель сирої нафти з Росії з 5 грудня. З 5 лютого 2023 року набуває чинності заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.
При цьому нафта, яка надходить трубопроводом "Дружба", поки не потрапила під санкції.
За оцінками МЕА, після введення ембарго близько 1 млн. барелів нафтопродуктів і 1,3 млн. барелів на день сирої нафти з Росії залишаться незатребуваними.
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