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Данія збільшить фінансову підтримку України на 110 млн євро
13:53 11.08.2022 |
Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на 110 мільйонів євро.
Про це повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на конференції за участю міністрів оборони кількох європейських країн, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Це війна проти цінностей, на яких побудована Європа і вільний світ... Сьогодні ми підтверджуємо нашу прихильність підтримці України", - сказала вона.
Як відомо, понад 20 країн 11 серпня беруть участь у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені.
Як повідомлялося, 10 серпня Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.
У 2022 році на проєкт підтримки підготовки українських військових буде виділено 100 мільйонів данських крон.
Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада.
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