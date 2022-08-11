Данія збільшить фінансову підтримку України на 110 млн євро

Данія збільшить свою фінансову допомогу Україні на 110 мільйонів євро.

Про це повідомила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на конференції за участю міністрів оборони кількох європейських країн, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Це війна проти цінностей, на яких побудована Європа і вільний світ... Сьогодні ми підтверджуємо нашу прихильність підтримці України", - сказала вона.

Як відомо, понад 20 країн 11 серпня беруть участь у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені.

Як повідомлялося, 10 серпня Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.

У 2022 році на проєкт підтримки підготовки українських військових буде виділено 100 мільйонів данських крон.

Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада.