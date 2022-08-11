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АНАЛІТИКА

Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму

 

У четвер, 11 серпня, сейм Латвії затвердив заяву щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти мирного населення в Україні, визнавши насильство Росії проти цивільних тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу латвійського сейму.

У заяві парламенту міститься заклик до країн ЄС негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

"Росія протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами - прямо та опосередковано - як найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та як виконавець, наприклад, отруєння родини Скрипалів або збиття рейсу MH17.

Зараз Росія застосувала таку ж безжалісну, аморальну та незаконну тактику в Україні, оскільки вона використовує неточну та міжнародно заборонену зброю та боєприпаси і з непропорційною жорстокістю завдає ударів по цивільних особах та громадських місцях", - підкреслив Ріхардс Колс, голова комітету закордонних справ латвійського парламенту.

Він додав: щоб досягти цілей своєї незаконної, агресивної війни, Росія прагне залякати і деморалізувати український народ і збройні сили, паралізувати функціонування держави, щоб окупувати Україну.

У заяві депутати зазначають, що з моменту військового нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року 12 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, а понад 5 мільйонів - покинути свою країну.

За цей час низка доповідей правозахисних організацій та міжнародних місій спостерігачів задокументували звірства, вчинені російськими військами проти українського цивільного населення, включаючи тортури, зґвалтування, вбивства та масове утримання цивільних осіб у так званих фільтраційних центрах, а також масові депортації, йдеться у заяві.

Нагадаємо, у Сенаті США тиснуть на адміністрацію Байдена для визнання Росії спонсором тероризму.

Сенат США наприкінці липня одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Державний департамент США несе відповідальність за визнання країн державами-спонсорами тероризму.
 

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