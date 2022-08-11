Металургійний гігант Evraz Абрамовича планує продати активи у Північній Америці

Російська холдингова компанія, одна найбільших у світі вертикально-інтегрованих металургійних і гірничодобувних компаній Evraz Романа Абрамовича, оголосила про намір продати активи в Північній Америці.

Про це йдеться у заяві компанії, пише Forbes Russia.

Активи, які планують продати, включають електросталеплавильні виробництва, підприємства з випуску сталевого прокату і трубні заводи.

Металургійна компанія та її головний акціонер Роман Абрамович перебувають під британськими санкціями із весни.

Зазначається, що Evraz почав збирати заявки на придбання активів американського дивізіону компанії Evraz North America (ENA). Їхній продаж дозволить "розкрити вартість північноамериканського дивізіону як незалежну компанію", йдеться в повідомленні.

Збір заявок ведеться відповідно до генеральної ліцензії, виданої Управлінням щодо здійснення фінансових санкцій Великої Британії (OFSI), зазначив Evraz. Можлива угода вимагатиме, у тому числі, погодження з боку державних органів, які займаються санкціями.

Evraz North America займається виробництвом сталевої продукції для залізничного, енергетичного, промислового та будівельного ринків у Північній Америці. Дивізіон включає два електросталеплавильні виробництва, чотири підприємства з випуску сталевого прокату і вісім трубних заводів, ломозаготівельну мережу з 17 підприємств. Сукупні потужності підприємств дивізіону з виплавки стали становлять 2,3 млн т, потужності з випуску готової продукції - 3,5 млн т.