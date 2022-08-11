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АНАЛІТИКА

Ситуація навколо Тайваню вплинула на плани США щодо мит на китайські товари – ЗМІ

 

Військові навчання Китаю біля Тайваню змусили посадовців адміністрації Байдена переглянути свої ідеї щодо того, чи варто скасовувати деякі мита чи потенційно вводити інші для Пекіна, поки що відклавши ці варіанти.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що команда Байдена місяцями намагалася пом'якшити мита на китайський імпорт, які запровадив попередник Байдена на посаді Дональд Трамп, намагаючись приборкати стрімку інфляцію.

Зокрема, планувалося зняти деякі мита, щоби потім обкласти ними інші товари.

Байден не прийняв рішення з цього питання, і всі варіанти залишаються на столі, заявили в Білому домі.

"Мита роблять китайський імпорт дорожчим для американських компаній, що, у свою чергу, робить продукцію дорожчою для споживачів. Зменшення інфляції є головною метою Байдена, демократа, перед проміжними виборами в листопаді, які можуть передати контроль над однією або обома палатами Конгресу республіканцям", - пише Reuters.

Але реакція Пекіна на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань минулого тижня викликала певну змін позиції посадовців адміністрації, які прагнуть не робити нічого, що могло б розцінюватися Китаєм як ескалація, і водночас намагаються уникати того, щоб їх кроки сприймали як відступ перед лицем агресії Китаю, кажуть співрозмовники агентства.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Китай
 

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