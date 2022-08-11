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АНАЛІТИКА

В Іспанії запустили найбільшу в Європі сонячну електростанцію

 

Іспанський виробник та постачальник електроенергії Iberdrola запустила найбільшу в Європі сонячну електростанцію на заході країни.

Як пише Bloomberg, Іспанія збільшує виробництво відновлюваної енергії, щоб скоротити залежність від викопного палива, передає Forbes.

Іспанія, як одна з найбільш сонячних країн Європи, зробила ставку на збільшення виробництва сонячної енергії, щоб зменшити залежність від нестабільних товарних ринків, водночас допомагаючи очистити енергетичний баланс.

Станція у регіоні Естремадура, що включає близько 1,5 млн сонячних панелей, вироблятиме достатньо електроенергії для постачання у понад 334 тис. будинків, повідомили у Iberdrola.

Сонячна електростанція уже підключена до мережі і поступово нарощуватиме виробництво, доки не запрацює на повну потужність протягом наступних чотирьох тижнів.

Іспанія прагне до кінця десятиліття отримувати майже три чверті своєї електроенергії з відновлюваних джерел енергії порівняно з приблизно 47% минулого року.

Наразі ця електростанція навряд чи вплине на ціни на електроенергію, але якщо Іспанія продовжить масштабувати відновлювані джерела енергії для досягнення своїх цілей до 2030 року, ціни на електроенергію знизяться, йдеться у повідомленні.

У короткостроковій перспективі угоди Iberdrola про купівлю електроенергії з бізнес-клієнтами, включаючи Danone SA, Bayer AG та PepsiCo Inc., допоможуть захистити їх від ринкових цін.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Іспанія
 

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