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АНАЛІТИКА

Ділова активність у регіонах РФ впала до мінімуму з початку вторгнення в Україну

 

Індекс ділової активності у російських регіонах впав до мінімуму з початку повномашстабного вторгнення РФ в Україну та санкцій у відповідь на такий крок країни-агресора.

Про це свідчать дані російського Національного дослідницького університету "Вища школа економіки", пише РБК.

Індекс у червні впав до мінімуму з початку вторгнення та запровадження санкцій проти РФ та становить 39,8%.

Найбільший спад зафіксований у сфері торгівлі, найгірші результати показали Уральський та Приволзький федеральні округи. При цьому ще на початку 2022 року економічна активність зростала більш ніж у 70 із 82 регіонів.

Індекс розраховується на основі щомісячних даних Росстату про динаміку п'яти найважливіших секторів економіки: промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі, оптової торгівлі та платних послуг.

"За даними аналітиків НДУ ВШЕ, у червні погіршення кон'юнктури спостерігалося у трьох із п'яти галузей, спад ділової активності зафіксований у 70% російських суб'єктів. При цьому ще на початку 2022 року економічна активність зростала більш ніж у 70 із 82 регіонів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, найсильніше зниження щодо 2021 року відбулося у сфері роздрібної та оптової торгівлі. У промисловості та будівництві активність падала та збільшувалася приблизно з однаковою частотою по регіонах.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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