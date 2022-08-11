Європейські рітейлери планують зачиняти магазини раніше для економії електроенергії, – Reuters

Європейські рітейлери зменшують освітлення магазинів та розглядають можливість скоротити години роботи наступної зими на тлі зростання цін на електроенергії та можливого запровадження обмежень на її споживання.

Зокрема, австрійська філія мережі супермаркетів SPAR Group зменшила години роботи підсвітки реклами на вітринах і за межами своїх понад 1500 магазинів по всій країні, повідомляє Reuters з посиланням на представника компанії.

Очікується, що цей крок зменшить споживання електроенергії рітейлером на один мільйон кіловат-годин на рік.

Минулого місяця керівник найбільшої продовольчої мережі у Франції Leclerc попередив, що компанія може скоротити години роботи своїх магазинів, щоб впоратися з дефіцитом електроенергії.

Трохи більше ніж за тиждень до цього конкуруючий французький оператор супермаркетів Carrefour підписав "Хартію EcoWatt" із національним оператором енергетичної мережі RTE, зменшивши споживання електроенергії в своїх магазинах у періоди високого попиту.

Водночас деякі торговельні мережі, включно з бельгійськими Colruyt і Ahold, можуть частково уникнути більших витрат на енергію завдяки запровадженим енергоефективним програмам.

"Жодних конкретних заходів у короткостроковій перспективі не планується, але ми прагнемо продовжити зусилля в рамках нашої загальної енергетичної політики... У нас немає світлових вивісок, ми обираємо закриті морозильні та холодильні камери тощо", - сказав представник Colruyt.

Ahold також шукає способи скоротити споживання енергії, сказав виконавчий директор Франс Мюллер.

"Ми не прийняли жодних рішень щодо часу роботи, але ми більш ретельно дивимось на використання енергії", - сказав він.

Компанія вже запровадила програми економії газу, включаючи роботу своїх магазинів Albert Heijn повністю на екологічно чистих джерелах енергії наступного року.