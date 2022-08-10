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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай завершив військові навчання поблизу Тайваню

 

Китай завершив військові навчання навколо Тайваню, повідомило у середу, 10 серпня, східне командування Народно-визвольної армії (НВАК) КНР.

"Завдяки спільним військовим діям збройних сил у морському та повітряному просторі навколо острова була "ефективно перевірена" боєздатність армії", - наводить слова НВАК агенція dpa.

Утім, зазначається, що Китай планує здійснювати "регулярне патрулювання" в Тайванській протоці, а також продовжувати військові навчання та іншу підготовку. Військові будуть "рішуче захищати" суверенітет і територіальну цілісність Китаю, заявила НВАК.

Китай не відмовляється від застосування сили

Водночас у середу Державна рада Китаю (вищий орган виконавчої влади Китаю - Ред.) опублікувала "білу книгу" під назвою "Тайванське питання та возз'єднання Китаю в новій ері". У програмному документі наголошується, що Пекін "докладе всіх зусиль для досягнення мирного возз'єднання" з Тайванем.

"Але ми не відмовляємося від застосування сили і залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів. Це зроблено для захисту від зовнішнього втручання та будь-якої сепаратистської діяльності", - цитує АР.

Застосування сили буде "крайнім заходом, вжитим за переконливих обставин" і не спрямоване проти "китайців на Тайвані", наголосила КНР. "Ми не повинні дозволити, щоб ця проблема передавалася від одного покоління іншому", - йдеться у книзі.

Тайванські опозиціонери вирушили до КНР

Тим часом тайваньска опозиційна партія - Китайська націоналістична партія (Гоміньдан) - у середу направила делегацію до Китаю. Ця поїздка, як стверджують у партії, була давно запланована для зустрічі з тайванськими бізнесменами та деякими громадянами, які навчаються або проживають у Китаї.

Поїздка Гоміньдану після військової напруги викликала невдоволення президентки Тайваню Цай Інвень. "Те, як Гоміньдан діє, надсилає неправильний сигнал міжнародній спільноті", - сказала Інвень у середу на засіданні Демократичної прогресивної партії.

Нагадаємо, навчання Китаю в Тайванській протоці розпочалося після відвідування Тайваню спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі 2 серпня. За даними китайського інформагентства "Сіньхуа", під час навчань військові задіяли понад 100 бойових літаків, включно з винищувачами та бомбардувальниками, а також понад десять есмінців та фрегатів.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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