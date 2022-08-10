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АНАЛІТИКА

В ЄС змінили правила щодо українських посвідчень водія для біженців

 

В Європейському союзі діє оновлений Регламент користування українськими національними посвідченнями водія в країнах ЄС, який стосується лише осіб, які користуються тимчасовим або належним захистом у країнах-членах.

Про це повідомляє сайт українського уряду, пише "Європейська правда".

Цей документ встановлює спеціальні правила щодо протермінованих, втрачених або викрадених українських посвідчень водія.

Отже, від кінця липня у таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швеція, Чехія - можна:

- користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а не лише впродовж 6 місяців;

- користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею і не має терміну дії, без необхідності мати додатково завірений переклад або міжнародне посвідчення водія;

- користуватися українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії у 2022 році (це є актуальним для посвідчень виданих вперше з терміном дії 2 роки);

- отримати тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія без складання іспитів - достатньо проведення країною ЄС перевірки дійсності отриманого в Україні права на керування, а також перевірки відповідності стандартам фізичної та психічної придатності до керування.

Наприклад, якщо людина виїхала під час війни до Польщі та отримала тимчасовий захист і в неї закінчився термін дії посвідчення водія, яке було видано вперше, то таке посвідчення є дійсним протягом 2 років і потім підлягає обміну.

В Україні на час дії воєнного стану такі протерміновані посвідчення водія вважаються дійсними. Відтепер на території країн-членів ЄС такі посвідчення водія також вважаються дійсними і не треба витрачати свій час отримання польського посвідчення водія або їхати до України задля обміну.

Важливо, якщо термін дії посвідчення водія виданого в Україні закінчився до початку 2022 року, то його все ж треба обміняти. Оскільки до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у особи була можливість потурбуватися про належний стан своїх документів.
Ключові теги: ЄС
 

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