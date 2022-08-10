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АНАЛІТИКА

Греція звільниться від фінансового нагляду ЄС, який тривав 12 років

 

Греція вийде з так званої системи посиленого спостереження Євросоюзу 20 серпня. Ця система діяла останні 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Греції Христоса Стайкураса, передає Reuters.

"Після 12 років ... важкий розділ для нашої країни підходить до завершення. Греція повертається до європейської нормальності і більше не буде винятком у єврозоні", - сказав він.

За його словами, Афіни виконали більшість зобов'язань і реформ. Цей вихід було підтверджено листом від віце-президента Комісії ЄС Валдіса Домбровскіса та єврокомісара Паоло Джентілоні.

Що означатиме цей вихід?

Вихід Греції з-під посиленого нагляду означатиме більше ступенів свободи у проведенні економічної політики та наблизить мету країни щодо відновлення статусу "інвестиційного рівня", сказав Стайкурас.

Що йому передувало?

Греція ледь не стала банкрутом під час світової кризи у 2008-2009 роках. Тоді їй довелося вдатися до жорстких бюджетних обмежень в обмін на фінансову допомогу від країн єврозони та Міжнародного валютного фонду (МВФ). З 2010 року Греція отримала понад 275 млрд євро допомоги.

Програма Європейського стабілізаційного механізму (ESM) для Греції добігла кінця у серпні 2018 року. Тоді Єврокомісія активувала розширену систему спостереження за Грецією, так званий постпрограмний моніторинг економічної та фінансової ситуації. Він проводився щокварталу.

До цього стало відомо, що Греція має намір відмовитися від плану Європейської комісії зі скорочення споживання природного газу на 15%.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Греція, ЄС
 

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