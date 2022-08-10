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Болгарія розмірковує над відновленням поставок газу з Росії
11:58 10.08.2022 |
Болгарія розглядає варіант відновлення поставок газу від російського "Газпрому", які були зупинені через відмову Софії платити у рублях.
Про це розповів глава Міненерго країни Росен Христов в ефірі BTV, пише "Європейська правда".
"Ми розглядаємо альтернативних постачальників як пріоритет. Я не буду тим міністром, який залишить населення країни замерзати взимку", - заявив він.
За його словами, умови, які ставить Росія, є такими ж, які вона ставить іншим європейським країнам, і вони їх виконують.
"Ми не будемо відходити від європейської політики. Купівля газу у "Газпрому" не означає, що ми виходимо з рамок ЄС. Ми не погодимся на умови, відмінні від умов Німеччини та інших провідних країн ЄС", - сказав він.
Днями голова ради директорів "Булгаргазу" Іван Топчійський розповів, що Болгарія продовжує переговори з "Газпромом" щодо відновлення постачання російського газу, але ставить умову про зміну деталей контракту.
"Газпром" наприкінці квітня припинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" Болгарія та польській PGNiG через неоплату в рублях.
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