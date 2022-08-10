Уряд рф визнав критичну залежність металургії від підсанкційних технологій

Практично все обладнання російської металургійної галузі критично залежить від технологій, що потрапили під санкції, повноцінної заміни їм немає.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у проєкті розвитку металургійної галузі рф до 2030 року, з яким ознайомилася газета "Коммерсант".

"Мінпромторг, який є розробником документа, зазначає, що практично все обладнання по всьому ланцюжку створення вартості походить з недружніх країн", - ідеться в повідомленні

У документі зазначається, що західні постачальники відмовляються працювати з російськими компаніями. Тож металургам доведеться закуповувати техніку гіршої якості в Азії.

Західні компанії, чиє обладнання використовується в металургійній промисловості росії, через санкції відмовилися проводити його сервісне обслуговування. Швидка розробка аналогів та їх виробництво у рф у низці випадків визнані неможливими.

Зокрема, у росії практично немає технологій виробництва високоякісних вогнетривів для доменного та сталеливарного виробництв, що може призвести до скорочення виплавки металу. Як указує видання, практично втрачено виробництво валків для прокатних станів, не виробляють лінії оцинкування, лінії полімерних покриттів, нагрівальні печі та інші ключові технології.

24 лютого росія розпочала новий етап війни проти України - повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомблять мирні міста та села України, вбивають мирне населення.

Демократичні країни світу запроваджують санкції проти агресора, які негативно впливають на російську економіку.