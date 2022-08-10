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Росія скликає Радбез ООН через ситуацію на ЗАЕС: бреше про обстріли Україною
10:57 10.08.2022 |
РФ запросила на 11 серпня провести засідання Ради Безпеки ООН, брешучи про обстріли українськими військами Запорізької АЕС.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Підтверджую. Надали запит на засідання щодо українських обстрілів ЗАЕС", - написав у своєму Telegram-каналі перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмітрій Полянський.
Він заявив, що "українські провокації не повинні ховатися від широкого загалу".
Раніше джерело у російському постійному представництві при ООН заявило "Интерфаксу", що на 11 серпня Росія запросила проведення засідання Ради безпеки ООН.
Як уточнило інше джерело, російська сторона запросила також участь гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі як доповідача.
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