Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія скликає Радбез ООН через ситуацію на ЗАЕС: бреше про обстріли Україною

 

РФ запросила на 11 серпня провести засідання Ради Безпеки ООН, брешучи про обстріли українськими військами Запорізької АЕС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Підтверджую. Надали запит на засідання щодо українських обстрілів ЗАЕС", - написав у своєму Telegram-каналі перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмітрій Полянський.

Він заявив, що "українські провокації не повинні ховатися від широкого загалу".

Раніше джерело у російському постійному представництві при ООН заявило "Интерфаксу", що на 11 серпня Росія запросила проведення засідання Ради безпеки ООН.

Як уточнило інше джерело, російська сторона запросила також участь гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі як доповідача.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,3804
  0,0841
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8357  0,23 0,60 39,7969  0,14 0,35
EUR 39,2523  0,32 0,82 40,5063  0,21 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8000  0,13 0,36 36,9330  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес