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АНАЛІТИКА

США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників

 

США мають намір вкласти десятки мільярдів доларів у розвиток ключових галузей вітчизняної промисловості, зокрема виробництво країною напівпровідників. Президент США Джо Байден підписав у вівторок, 9 серпня, закон про підтримку виробників напівпровідників, зазначивши, що за його допомогою США зможуть "перемогти в економічному змаганні 21 століття".

Конгрес схвалив цей документ наприкінці липня. Експерти вважають, що ухвалення такого закону особливо важливе для Байдена на тлі проміжних виборів у листопаді.

За документом, на розвиток виробництва напівпровідників у Штатах мають виділити 52,7 мільярда доларів. Законопроєкт має знизити залежність США від зовнішніх поставок і посилити позиції країни в конкурентній боротьбі з Китаєм.

Виробництво напівпровідників у США

Незадовго до підписання закону президентом країни американський виробник комп'ютерного обладнання Micron оголосив про намір вкласти 40 мільярдів доларів у виробництво напівпровідників у США. На підприємстві вказали, що збираються розпочати виробництво "у другій половині поточного десятиліття", проте не уточнили, де конкретно збудують заводи.

Зі свого боку Байден повідомив, що ще два американські підприємства - GlobalFoundries і Qualcomm - збираються спільно вкласти чотири мільярди доларів у виробництво напівпровідників у США, а не за кордоном.

Судячи з результатів опитування, проведеного агентством Reuters та інститутом Ipsos, громадська підтримка Байдена в США цього тижня зросла до 40 відсотків, досягнувши максимальних показників з початку червня. У травні рівень схвалення діяльності Джо Байдена на посаді президента США серед населення був особливо низьким - на рівні 36 відсотків.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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