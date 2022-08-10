Фінляндія хоче повністю відмовитися від імпорту скрапленого газу з РФ

Міністерка у справах Європи й управління власністю Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що фінська державна компанія Gasum повністю припинить імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

"Імпорт СПГ з Росії повинен припинитися, оскільки Фінляндія і решта Європи повинні позбутися російської енергетики. Це бажання державного власника і це також було вказано у висновках Європейської ради", - сказала Туппурайнен.

Росія припинила постачання трубопровідного газу Фінляндії ще у травні через відмову останньої платити за газ у рублях, але постачання скрапленого природного газу досі триває.

Відповідно до санкцій Європейського Союзу, експорт до Росії технологій, пов'язаних із виробництвом СПГ, забороняється - натомість імпорт ніяк не регулюється.

При цьому СПГ-термінал у порту фінського міста Уура, куди зараз і приходить російський газ, на 51% належить російській компанії "Новатек", пов'язаній з підсанкційними російськими олігархами Лєонідом Міхєльсоном і Гєннадієм Тімченком. Решта 49% належать російському "Газпрому".

Газ, який надходить до терміналу Уура, фінський Gasum постачає також Швеції. Деякі місцеві компанії вже заявили про намір відмовитися від російського СПГ.