Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попри санкції РФ втричі збільшила профіцит поточного рахунку до $170 мільярдів

 

Попри накладені на Росію санкції за її вторгнення в Україну держава-агресор наростила профіцит поточного рахунку втричі у річному вимірі - до 166,6 млрд доларів.

Про це свідчать попередні дані, опубліковані Центробанком РФ.

Так, у січні-липні 2022 року профіцит поточного рахунку становив 166,6 млрд доларів, що понад як утричі вище за показник відповідного періоду 2021 року, коли він становив 50,2 млрд дол.

Причина полягає у тому, що надходження від експорту до Росії суттєво зросли внаслідок рекордних цін на енергоносії та відсутність санкцій на російський газ або нафту (нафтове ембарго, запроваджене ЄС шостим пакетом санкцій, починає діяти у лютому 2023 року).

З іншого боку, імпорт до країни внаслідок санкцій також суттєво впав, що разом призвело до збільшення профіциту.

Зазначається, що сумарний дефіцит інших компонентів поточного рахунку платіжного балансу зберігся на рівні попереднього року.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,3804
  0,0841
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9432  0,34 0,87 39,8491  0,19 0,48
EUR 39,3386  0,40 1,04 40,4800  0,18 0,45

Міжбанківський ринок на вчора, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес