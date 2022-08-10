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АНАЛІТИКА

Лукашенко: ми не готові відмовитися від ринку ЄС

 

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко заявив, що країні в умовах санкцій не варто відмовлятися від ринку Європейського Союзу, а слід працювати з відповідними країнами щодо просування вітчизняних товарів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Зеркало", про це Лукашенко заявив у вівторок на зустрічі з урядом, чиновниками та керівниками найбільших білоруських підприємств.

"Нам у жодному разі не можна йти з Євросоюзу. Це наш найближчий сусід. Ми половину там, на мою думку, працювали з експорту. З ними треба працювати. Сказ політиків уже йде на задній план. Бізнес є бізнес", - зазначив білоруський диктатор.

Як приклад він навів високий попит у світі на мінеральні добрива і нафтопродукти, які має Білорусь. Лукашенко впевнений, що інтерес до купівлі вітчизняних товарів є й у ЄС.

"Можливо, ми недостатньо активні у просуванні своєї продукції за цих умов на ті ринки. Якщо вони потребують наших товарів, вони також шукають шляхів придбати. Тому в жодному разі не можна відкидати їх і навіть у певній риториці, термінології, не можна це виключати. Навпаки, туди треба йти, створюючи нові ланцюжки для того, щоби торгувати", - вважає він.

Для цього Лукашенко зажадав від білоруських дипломатів насамперед займатися питаннями торгівлі, а не обмежуватися лише заявами про те, наскільки несправедливими є санкції.

Відносини ЄС і Білорусі різко погіршилися після 2020 року, коли режим Лукашенка жорстко придушив антиурядові протести через фальсифікації на президентських виборах. На Мінськ наклали низку санкцій, діалог Брюсселя і Мінська виявився заморожений.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз назвав Білорусь співучасницею агресії та ще більше посилив санкційний тиск.
Ключові теги: Білорусь
 

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