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АНАЛІТИКА

Туреччина відправляє в Середземне море нове судно для буріння нафти і газу

 

Туреччина відправила свій новий корабель "Abdulhamid Han" для буріння вуглеводнів у Середземному морі.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що корабель працюватиме на відстані 55 кілометрів від узбережжя Туреччини, у районі за межами вод, на які також претендує Кіпр.

Виступаючи на церемонії в південній провінції Мерсін, Ердоган сказав, що зона проведення операцій знаходиться в межах суверенної території Туреччини, і для буріння там "не потрібно ні від кого отримувати дозвіл".

Водночас, Ердоган не назвав кінцевий пункт призначення корабля. Турецька нафтова компанія, яка керує надсучасним судном, також не розкрила жодних координат.

Греки та турки сперечаються щодо морських кордонів, тоді як Кіпр часто звинувачує Анкару в спробі дестабілізувати регіон і посилити напруженість між партнерами в регіоні.

"Абдулхамід Хан" - це дев'ятипалубне бурове судно з екіпажем у 200 осіб. Судно може бурити на глибині до 12 км.
 

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