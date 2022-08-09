Німеччина заповнює газосховища до зими набагато швидше, ніж очікувалося

Поки в російських соцмережах смакують тему "Як німці замерзнуть наступної зими без російського газу", у Німеччині з випередженням графіка триває заповнення газосховищ і створюється інфраструктура для прийому скрапленого газу, а група вчених представила оновлену версію доповіді, в якій ще у березні стверджувала: ФРН за певних умов змогла б у зимові місяці 2022/2023 взагалі обійтися без постачань "Газпрому".

Рівень наповненості німецьких газосховищ сягнув 72 відсотків

Рівень наповнення підземних сховищ газу (ПСГ) став цього року в Німеччині одним із ключових макроекономічних показників, і відповідне докладне зведення з цифрами та графіками Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) публікує тепер щодня.

Річ у тім, що до німецьких ПСГ - найпотужніших в усьому Євросоюзі - можна закачати приблизно чверть газу, який ФРН споживає протягом усього року. Тому їхнє максимальне наповнення вважається найважливішою передумовою для безперебійного постачання домашніх господарств та промисловості під час опалювального сезону. Взимку в особливо холодні дні до 60 відсотків споживання блакитного палива у ФРН забезпечується завдяки запасам у газосховищах.

У зведенні BNetzA від 8 серпня зазначається, що станом на 6 серпня середній рівень наповнення німецьких ПСГ становив 71,99 відсотка. Це, говориться далі, більше і частково значно більше, ніж було того ж дня у 2015, 2017, 2018 та 2021 роках.

Водночас слід мати на увазі, що йдеться саме про середній показник. Три чверті німецьких ПСГ вже заповнені більш ніж на 80 відсотків, повідомив на початку серпня глава BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller). Тривогу, підкреслив він, викликають лише кілька газосховищ, які раніше були в руках "Газпрому", насамперед - Rehden. Це найбільше у Німеччині та в усьому ЄС сховище перед переходом під контроль німецької держави на початку квітня виявилося практично порожнім. Тепер у ньому вже 48,96 відсотка газу, говориться у зведенні агентства з мереж. Воно незмінно присвячує цьому проблемному газосховищу окремий рядок.