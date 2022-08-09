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ЄС відклав на кінець 2023 року оплату 7 євро за дозвіл на поїздки по безвізу (ETIAS)
11:58 09.08.2022 |
Європейська комісія відклала запуск системи ETIAS, за якою подорожуючі з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.
Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".
Нова схема передбачає, що після запуску та після перехідного періоду в'їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий у разі попередньої реєстрації (авторизації) у новій системі.
Авторизація буде платною - коштуватиме 7 євро - та діятиме 3 роки, під час яких повторна реєстрація для поїздок не потрібна.
У ЄС підкреслюють, що реєстрація не є аналогом візи, оскільки не потребує підтвердження мети в'їзду чи надання супровідних документів - підтвердження доходів, статусу тощо.
Крім того, заявка не потребує відвідування візового центру, здійснюється онлайн, а у переважній більшості випадків авторизація буде надана автоматично, протягом лічених секунд або хвилин. Йдеться про заповнення анкети-опитувальника.
Єврокомісія оцінює час, потрібний для першого заповнення анкети, у 20 хвилин.
Євросоюз ще у 2016 ухвалив принципове рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в'їзду до ЄС. У 2018 Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи, що отримала назву ETIAS.
Втім, терміни запуску системи кілька разів переносили, у тому числі - через потребу у додатковому фінансуванні та у технічному законодавстві, яке зрештою ухвалили лише у 2021 році. Тоді в Брюсселі очікували, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, але дати знову довелося перенести.
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