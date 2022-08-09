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Німеччина вперше придбала американську сірчисту нафту - Reuters
10:42 09.08.2022 |
Танкер уперше доставив сірчисту нафту з США в німецький порт «Росток» на тлі пошуку країнами Євросоюзу альтернативи російській нафті. Про це повідомляє Reuters.
Сірчисту нафту з США спрямували в Німеччину на тлі спроб нафтопереробних заводів знайти альтернативу російській нафті, ввезення якої буде заборонено у 2023 році.
За інформацією сервісу відстеження суден Refinitiv, танкер Capricorn Sun завантажив нафту біля узбережжя Луїзіани в США і вивантажив її в «Ростоку» 3 серпня. Судно було зафрахтоване компанією Shell.
За оцінкою журналістів, воно могло перевозити близько 570 тисяч барелів нафти.
Нагадаємо, Євросоюз у червні ввів ембарго на танкерні постачання нафти з росії з низкою винятків. Повністю воно почне діяти наприкінці 2022 року.
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