Німеччина вперше придбала американську сірчисту нафту - Reuters

Танкер уперше доставив сірчисту нафту з США в німецький порт «Росток» на тлі пошуку країнами Євросоюзу альтернативи російській нафті. Про це повідомляє Reuters.

Сірчисту нафту з США спрямували в Німеччину на тлі спроб нафтопереробних заводів знайти альтернативу російській нафті, ввезення якої буде заборонено у 2023 році.

За інформацією сервісу відстеження суден Refinitiv, танкер Capricorn Sun завантажив нафту біля узбережжя Луїзіани в США і вивантажив її в «Ростоку» 3 серпня. Судно було зафрахтоване компанією Shell.

За оцінкою журналістів, воно могло перевозити близько 570 тисяч барелів нафти.

Нагадаємо, Євросоюз у червні ввів ембарго на танкерні постачання нафти з росії з низкою винятків. Повністю воно почне діяти наприкінці 2022 року.

