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Надзвичайний план ЄС щодо скорочення споживання газу набув чинності
08:59 09.08.2022 |
Надзвичайний план Євросоюзу щодо скорочення споживання природного газу набув чинності у вівторок, 9 серпня. Він передбачає, що всі країни ЄС добровільно скоротять споживання газу на 15 відсотків з початку серпня до березня наступного року, порівняно із середнім споживанням за останні п'ять років у цей період. Мета такого заходу - знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання газу з Росії. На тлі війни Росії проти України "Газпром" вже різко знизив обсяг постачання цієї сировини до європейських країн.
За підрахунками Європейської комісії, країни ЄС мають загалом заощадити 45 млрд. кубічних метрів газу. Німеччина має скоротити своє споживання газу приблизно на 10 млрд кубометрів, щоб досягти мети 15 відсотків.
Якщо не вдасться досягти достатньої економії на тлі широкомасштабного дефіциту поставок, наступним кроком може стати оголошення тривоги у всьому Євросоюзі та запровадження обов'язкових цільових показників щодо зниження споживання газу. Для цього кроку потрібна згода щонайменше 15 країн ЄС, на частку яких припадає не менше 65 відсотків всього населення Євросоюзу.
У той же час деякі країни ЄС, наприклад Іспанія та Італія, домоглися для себе винятків із плану економії газу і мають намір скоротити споживання менш ніж на 15 відсотків. Надзвичайний план діятиме протягом одного року.
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