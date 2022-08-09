ФБР провело обшук у будинку Трампа у Флориді

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) провело обшук у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. "Настали темні часи для нашої нації. Мій гарний будинок, Мар-а-Лаго в Палм-Біч, Флорида, зараз перебуває в облозі, його зайняла велика група агентів ФБР", - йдеться у заяві Трампа, опублікованій у понеділок, 8 серпня, у його соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, під час обшуків агенти ФБР зламали його сейф. "Це неправомірні дії правоохоронних органів, перетворення судової системи на зброю та атака вкрай лівих демократів, які відчайдушно не хочуть, щоб я балотувався на пост президента у 2024 році", - заявив він.

У ФБР відмовилися відповідати на запитання, чи проводилися обшуки в будинку колишнього президента, і не дали жодних коментарів щодо можливих причин обшуку. Проте американські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до розслідування, повідомляють, що причиною санкціонованого судом обшуку могли стати секретні документи, які Трамп, залишаючи Білий дім, взяв із собою, незважаючи на те, що їх потрібно було передати до Національного архіву.

У лютому Національний архів підтвердив, що вилучив із маєтку Трампа Мар-а-Лаго 15 коробок із документами. Серед них була офіційна кореспонденція Трампа з правителем Північної Кореї Кім Чен Ыном, а також лист, залишений в Овальному кабінеті попередником Трампа Бараком Обамою.

Згідно із законом запису президента після закінчення терміну його повноважень мають бути передані до Національного архіву. Повернення коробок із документами викликало питання про дотримання Трампом Закону про президентські записи. Національний архів тоді зажадав, щоб Міністерство юстиції розпочало розслідування дій екс-президента.