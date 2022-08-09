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АНАЛІТИКА

Росія «тимчасово» виводить ядерні об'єкти з-під інспекції США за договором про СНО

 

Росія в понеділок поінформувала США про тимчасове виведення з-під інспекційної діяльності за договором про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) свої об'єкти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністерства закордонних справ РФ.

"Російська Федерація змушена вдатися зараз до цього заходу внаслідок наполегливого прагнення Вашингтона явочним порядком домогтися перезапуску інспекційної діяльності на умовах, які не враховують наявні реалії, створюють для США односторонні переваги та фактично позбавляють Російську Федерацію права на здійснення інспекцій на американській території", - йдеться в заяві.

Далі російське зовнішньополітичне відомство перераховує низку санкцій, запроваджених унаслідок вторгнення в Україну - вони, за твердженням Москви, ускладнюють для росіян інспекцію американських об'єктів за договором про СНО.

"Хотіли б особливо наголосити, що вжиті нами заходи мають тимчасовий характер. Росія повною мірою віддана дотриманню всіх положень Договору про СНО, який є в наших очах найважливішим інструментом підтримки міжнародної безпеки та стабільності", - додають в МЗС Росії.

Інспекційна діяльність є головним інструментом взаємного контролю над виконанням Договору про СНО. Інспекції в межах документа мають на меті підтвердити достовірність заявлених кількостей стратегічних наступальних озброєнь.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) був підписаний між США і Росією у 2011 році на десятирічний термін. Він наразі є останнім договором у сфері контролю над озброєннями, який діє між РФ і США.

СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п'ять років у разі доброї волі кожного з підписантів. Такі переговори почалися у 2019 році.

Але тодішня адміністрація США не виявляла бажання продовжувати договір: Вашингтон наполягав, що потрібно укласти новий договір за участі США, Росії та Китаю. Зрештою, після обрання Джо Байдена в лютому 2021 року СНО-3 було продовжено на п'ять років.

Зараз адміністрація Джо Байдена пропонує Росії переукласти договір до 2026 року, залучивши як третю сторону також Китай.
Ключові теги: США, Росія
 

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