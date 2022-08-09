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Росія починає розбирати літаки на запчастини через західні санкції, - Reuters
23:47 08.08.2022 |
Російські авіакомпанії розбирають літаки на запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через санкції Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що такі кроки відповідають пораді російського уряду щодо використання деяких літаків для запчастин, аби решта літаків іноземного виробництва могла продовжувати літати хоча б до 2025 року.
Принаймні один російський Sukhoi Superjet 100 і Airbus A350, які експлуатує контрольований державою "Аерофлот", наразі зупинені та розбираються, повідомило джерело видання. За його словами, Airbus A350 майже новий.
Більшу частину авіапарку Росії складають західні пасажирські літаки. Джерело зазначає, що обладнання було взято з кількох Boeing 737 і Airbus A320 "Аерофлоту", оскільки перевізнику потрібні додаткові запчастини від цих моделей для інших Boeing 737 і Airbus A320.
Повідомляється, що зібрані в Росії літаки Sukhoi Superjet також сильно залежать від іноземних запчастин. Двигун уже зняли з одного Superjet, щоб інший міг продовжити політ. При цьому експерти зазначають, що двигуни часто міняються між літаками і зазвичай їх постачають за окремими контрактами.
Західне джерело в авіаційній промисловості заявило, що робирання російських літаків - це лише питання часу. Новіші покоління реактивних літаків - A320neo, A350 і Boeing 737 MAX і 787 - мають технологію, яку необхідно постійно оновлювати. Джерела повідомили, що протягом року після набуття чинності санкцій зберегти сучасні реактивні літаки на озброєнні навіть для високорозвиненої та компетентної інженерної бази Росії буде викликом.
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