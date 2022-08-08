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АНАЛІТИКА

Шредера не виключили з Соціал-демократичної партії Німеччини

 

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер не буде виключений із Соціал-демократичної партії, незважаючи на його ділові зв'язки з російськими енергетичними компаніями та особисті зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Suddeutsche Zeitung.

Внутрішній арбітражний комітет СДПН у понеділок відхилив запит виключити ексканцлера, заявивши, що Шредер "не винен у порушенні правил партії".

Сімнадцять відділень СДПН подали запити на виключення Шредера, стверджуючи, що його триваючі зв'язки з Росією завдали серйозної шкоди партії.

Минулого місяця відбулися процедури виключення перед членами партії. Сам Шредер не з'явився і не прислав адвоката. Рішення арбітражного комітету може бути оскаржене протягом двох тижнів, і питання потенційно все ще може винестися на розгляд вищих арбітражних комітетів СДПН.

Колишній лідер Німеччини засудив вторгнення як невиправдане, але не критикував Путіна. Ця позиція викликала різку критику з боку всього політичного спектра Німеччини.

Він також продовжував обіймати прибуткові посади в російських енергетичних гігантах, поки громадський і політичний тиск не змусив його відмовитися від них.
 

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